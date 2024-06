Zwei Schüler in Bozen verprügelt: Polizei schnappt gesuchten Straftäter

Von: luk

Bozen – Ein verdächtiger Mann streift am Don-Bosco-Platz in Bozen herum: Diese Meldung erreichte am späten Freitagvormittag die Staatspolizei. Tatsächlich konnte die Besatzung eines alarmierten Streifenwagens den Mann ausfindig machen und mit auf die Quästur nehmen.

Dort stellte sich nach seiner Identifizierung heraus, dass gegen den Rumänen (23) ein Haftbefehl der Bozner Staatsanwaltschaft vorliegt. Er muss wegen diverser Delikte für zwei Jahre und sechs Monate hinter Gitter.

Zwischen 2021 und 2023 war der junge Mann in Bozen mehrfach negativ in Erscheinung getreten. Raubüberfall, Vermögensdelikte oder Körperverletzung gehen auf sein Konto. Der wohl schwerwiegendste Vorfall ereignete sich im Februar vor zwei Jahren. Mit einem Komplizen hat der 23-Jährige zwei abgestellte Fahrräder aus dem Schulhof einer Oberschule entwendet. Die beiden rechtmäßigen Eigentümer – zwei Schüler – bemerkten jedoch den Diebstahl und versuchten, einzugreifen, wurden aber von den Übeltätern verprügelt.

In der Folge gab es Ermittlungen und die beiden Tätern konnten ausgeforscht und verhaftet werden. Doch sie wurden daraufhin wieder in die Freiheit entlassen und tauchten unter – bis gestern. Der seitdem flüchtige Rumäne sitzt nun im Gefängnis von Bozen.