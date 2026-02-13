Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei tote Babys in Gefrierschrank in Frankreich gefunden
Gendarmen am Einsatzort in Ailleviller-et-Lyaumont

Zwei tote Babys in Gefrierschrank in Frankreich gefunden

Freitag, 13. Februar 2026 | 12:49 Uhr
Gendarmen am Einsatzort in Ailleviller-et-Lyaumont
APA/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach dem Fund zweier toter Babys in einem Gefrierschrank in Frankreich ist die Mutter der Säuglinge in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die Frau werde wegen Kindstötung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft im ostfranzösischen Besançon am Freitag mit. Im Fall einer Verurteilung droht ihr eine lebenslange Haftstrafe. Die 50-Jährige habe bei der Vernehmung viel geweint und gesagt, dass es ihr für ihre Familie leidtue.

Die Frau hatte nach ihrer Festnahme gestanden, die beiden Babys nach der Geburt in den Gefrierschrank gelegt zu haben. An die genauen Geburtsdaten könne sie sich nicht erinnern, erläuterte die Staatsanwaltschaft.

Neun Kinder

Die 50-Jährige, die neun Kinder von drei Männern hat, hatte die letzten beiden Schwangerschaften vor ihrer Familie geheim gehalten. Sie habe die Babys heimlich zuhause zur Welt gebracht.

Ein Familienmitglied hatte am Dienstag die Polizei alarmiert, nachdem es die Leiche eines der Babys im Gefrierschrank des Hauses im ostfranzösischen Aillevillers-et-Lyaumont gefunden hatte. Die Polizei entdeckte dort die Leiche des zweiten Säuglings.

Die Frau habe ihre Familie im Dezember verlassen, um nach Portugal umzuziehen, wo sie einen Mann kennengelernt hatte, so die Staatsanwaltschaft. Als sie für Behördengänge nach Frankreich zurückgekommen sei, habe die Polizei sie am Mittwoch im Pariser Vorort Boulogne-Billancourt festgenommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
53
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
48
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
44
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
33
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 