Zwei Tote in Wien – weitere Opfer am Leben

Bluttat mit zwei Toten in Wien - zwei weitere Opfer am Leben

Von: apa

Nach einem Tötungsdelikt am Dienstagabend, bei dem ein 44-Jähriger in Wien-Leopoldstadt seine gleichaltrige Frau und danach sich erschossen haben dürfte, sind zwei weitere Opfer – eine 24-Jährige, sie ist die Tochter des mutmaßlichen Schützen, sowie ein 26-Jähriger – am Leben, so ein Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds am Mittwoch zur APA. Die junge Frau, sie wurde am Kopf getroffen, befand sich in einem äußerst kritischen Zustand, “die Ärzte kämpfen um ihr Leben”.

Trotz einer sehr schweren Schussverletzung geht es dem 26-Jährigen relativ gut. Sein Verhältnis zu der Familie war Mittwochfrüh noch nicht restlos geklärt, er könnte ein Schwager oder ein Freund der 24-Jährigen sein. Sein Zustand ist laut dem Sprecher nicht nur stabil, sondern er konnte auch auf eine Normalstation verlegt werden.

Lautstarker Streit

Nachdem die Polizei Dienstagabend wegen eines lautstarken Streits zu einem Mehrparteienhaus in die Vorgartenstraße gekommen war, wurden die Beamten auf den Serben aufmerksam, der mit einer Waffe auf sie zielte, als sie ihn ansprachen, was in einem Schusswechsel endete. Der 44-Jährige konnte zunächst fliehen und fuhr mit seinem Auto, einem weißen Pkw, davon. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde er kurze Zeit später “im Nahbereich leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden”.

In der Zwischenzeit entdeckten die Polizisten in der Wohnung die leblose 44-Jährige sowie die beiden anderen Opfer, die von mehreren Teams der Wiener Berufsrettung versorgt wurden, wie deren Sprecher Daniel Melcher am Mittwoch mitteilte. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Geschehnisse brachten einen massiven Polizei- und Rettungseinsatz mit sich. Die Gegend wurde großräumig gesperrt. Informationen über das Motiv sowie Einzelheiten der Tat lagen zunächst nicht vor.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)