Zwei Tote und mehrere Vermisste nach Lawine am Broad Peak

Von: importer

Im pakistanischen Karakorum-Gebirge sind nach einem Lawinenabgang zwei internationale Bergsteiger getötet worden, zahlreiche weitere wurden am Freitag weiter vermisst. Unter ihnen befindet sich auch der nepalesischstämmige Leiter der Expedition, Nirmal Purja, teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) am Freitag mit. Purja hatte im Oktober 2019 einen Rekord aufgestellt, nachdem er die 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten bezwungen hatte.

Bei den beiden Toten handelt es sich um eine omanische Alpinistin und einen nepalesischen Bergsteiger. Laut ACP wurden zwei weitere Körper gefunden, jedoch bisher nicht für tot erklärt. Der Rest des Teams – fünf Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger und eine Alpinistin aus den USA – sei vermisst. Der GPS-Tracker von Nirmal Purja, der die britische Staatsbürgerschaft hat, zeige derzeit Bewegung, hieß es weiter.

Kontakt zu Team am Donnerstag verloren

Man habe den Kontakt zu dem Team am Broad Peak – ein Berg mit rund 8.050 Metern Höhe – am Donnerstag verloren, berichtete die Bergsteigerorganisation. Eine Helikopter-gestützte Suchaktion laufe weiter.

Den Broad Peak zu besteigen sei ursprünglich nicht Teil seines Plans gewesen, schrieb Purja am Montag bei seinem letzten Beitrag auf der Plattform X. Nach einer Besteigung des Gasherbrum II – einem weiteren pakistanischen Achttausender – fehlte ihm lediglich diese Besteigung, um der erste Mensch zu sein, der alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff zweimal bezwungen habe, schrieb er.

Purja war auch Netflix-Star

Die Netflix-Produktion “14 Peaks: Nothing is Impossible” widmet sich seiner Leistung. Sie zeigt die extremen Wetterbedingungen, denen Bergsteiger in den Höhen ausgesetzt sind und handelt von dem Balanceakt zwischen Leben und Tod bei Purjas Extrem-Expedition. Zuvor veröffentlichte er unter dem Namen Nimsdai Purja eine Autobiografie als Bestseller. Eine deutsche Fassung erschien im Jahr 2022 unter dem Titel “Jenseits des Möglichen: 1 Mann, 6 Weltrekorde, 14 Achttausender”. Sein Rekord aus dem Jahr 2019 wurde im August 2023 von einer Norwegerin und einem Nepalesen im Team übertroffen.

Der Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge auf der Grenze zwischen Pakistan und China. Die Region im hohen Norden Pakistans zieht jährlich viele internationale Bergsteiger-Expeditionen an.