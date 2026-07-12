Zwei Tote und zwei Verletzte bei Flugzeugabsturz in NÖ

Von: apa

Ein voll besetztes viersitziges Kleinflugzeug ist am Sonntag in Gaming in Niederösterreich (Bezirk Scheibbs) abgestürzt. Laut einem Sprecher von Notruf Niederösterreich kamen dabei zwei der Insassen ums Leben. Die beiden anderen Personen wurden schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber per Seil geborgen und in Spitäler nach Amstetten und Linz geflogen.

Bei der Maschine handelt es sich laut Notruf Niederösterreich um ein Flugzeug des Typs Piper. Es soll am Flugplatz Seitenstetten gestartet sein. Der Absturz geschah in einem abgelegenen Waldbereich in der Nähe der Ortschaft Neuhaus.

Die Meldung über den Unfall ging gegen Mittag ein – und zwar von der Besatzung eines Feuerwehrfahrzeuges, das in der Gegend unterwegs war. Die Feuerwehrleute hatten das Unglück zufällig beobachtet, hieß es. Details zur Unfallursache gab es noch nicht, die Flugunfallkommission nahm den Behörden zufolge die Ermittlungen auf.