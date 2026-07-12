Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Tote und zwei Verletzte bei Flugzeugabsturz in NÖ
Laut Polizei befanden sich vier Personen an Bord

Zwei Tote und zwei Verletzte bei Flugzeugabsturz in NÖ

Sonntag, 12. Juli 2026 | 15:00 Uhr
Laut Polizei befanden sich vier Personen an Bord
APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Ein voll besetztes viersitziges Kleinflugzeug ist am Sonntag in Gaming in Niederösterreich (Bezirk Scheibbs) abgestürzt. Laut einem Sprecher von Notruf Niederösterreich kamen dabei zwei der Insassen ums Leben. Die beiden anderen Personen wurden schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber per Seil geborgen und in Spitäler nach Amstetten und Linz geflogen.

Bei der Maschine handelt es sich laut Notruf Niederösterreich um ein Flugzeug des Typs Piper. Es soll am Flugplatz Seitenstetten gestartet sein. Der Absturz geschah in einem abgelegenen Waldbereich in der Nähe der Ortschaft Neuhaus.

Die Meldung über den Unfall ging gegen Mittag ein – und zwar von der Besatzung eines Feuerwehrfahrzeuges, das in der Gegend unterwegs war. Die Feuerwehrleute hatten das Unglück zufällig beobachtet, hieß es. Details zur Unfallursache gab es noch nicht, die Flugunfallkommission nahm den Behörden zufolge die Ermittlungen auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Afrikanische Hitzewelle rollt auf Italien zu
Kommentare
76
Afrikanische Hitzewelle rollt auf Italien zu
Neue Regeln für Blitzer: Ab sofort gelten strengere Vorgaben
Kommentare
23
Neue Regeln für Blitzer: Ab sofort gelten strengere Vorgaben
Lehrerprotest trifft Kultur – Politik erwartet Kurswechsel
19
Lehrerprotest trifft Kultur – Politik erwartet Kurswechsel
Ukraine überzieht Russland erneut mit Drohnenangriffen
13
Ukraine überzieht Russland erneut mit Drohnenangriffen
Bekannter Gardasee-Ruine wird neues Leben eingehaucht
13
Bekannter Gardasee-Ruine wird neues Leben eingehaucht
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 