Zwei Tourengeher bei Lawinenabgang in Tirol getötet

Auf einem Tiroler Gletscher kam es am Montag zu einem Lawinenabgang

Von: apa

Bei einem Lawinenabgang im Gemeindegebiet des Tiroler Wintersportorts Sölden (Bezirk Imst) sind Montagvormittag zwei Skitourengeher tödlich verletzt worden. Der genaue Unfallhergang war laut Polizei noch unklar. Die beiden dürften aber in eine Gletscherspalte gestürzt sein, laut Leitstelle Tirol wurde im Bereich einer Spalte gesucht. Bei dem Lawinenunglück wurde neben den tödlich Verunglückten noch eine weitere Person verschüttet. Sie wurde befreit und ins Spital geflogen.

Die Verunglückten waren Teil einer sechsköpfigen, einheimischen Gruppe. Einer von ihnen war ein Bergführer, auch er befindet sich unter den Opfern, hieß es von der Polizei zur APA. Sie wurden in Gurgl östlich des Kleinleitenferners im Talbereich des Schalfkogels (3.537 Meter) kurz vor 10.30 Uhr von einer “relativ großen Lawine” erfasst, hieß es.

Die Lawinengefahr war am Montag relativ gering. Es herrschte im betroffenen Gebiet in den Ötztaler Alpen Lawinenwarnstufe zwei auf der fünfteiligen Skala. Der Lawinenabgang löste indes einen groß angelegten Sucheinsatz aus. Zwei Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Zudem waren zwei Bergrettungen an Ort und Stelle.