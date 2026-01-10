Zwei Unfälle am zugefrorenen Kalterer See

Von: luk

Kaltern – Am derzeit zugefrorenen Kalterer See hat es am Samstag gleich zwei Einsätze gegeben.

Am Vormittag stürzte eine Eisläuferin und verletzte sich am Oberschenkel. Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef, das Weiße Kreuz sowie der Notarzthubschrauber rückten aus. Die Patientin wurde noch auf dem Eis erstversorgt und dann ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Bereits am Nachmittag kam es zum nächsten Vorfall: Ein Eisläufer brach ins Eis ein. Er konnte sich allerdings selbst aus der Gefahrenlage retten.

Trotz der derzeitigen Eisdecke auf dem See erfolgt das Betreten auf eigene Gefahr. Es besteht immer ein Restrisiko.