Schlittschuhlaufen auf eigene Gefahr

Winterliche Postkartenidylle am Kalterer See

Freitag, 09. Januar 2026 | 16:06 Uhr
Kalterer See Eis Winter
stnews/Ken
Von: luk

Kaltern – Der Kalterer See zeigt sich derzeit von seiner winterlichen Seite: Seit einigen Tagen ist die Wasseroberfläche größtenteils zugefroren. Erste Schlittschuhläufer haben sich bereits Anfang der Woche aufs Eis gewagt. Mittlerweile sind ihnen viele gefolgt.

stnews/Ken

Die anhaltende Kälte hat den See in eine frostige Kulisse verwandelt – doch Vorsicht ist geboten.

Denn anders als an vielen Seen in Deutschland gibt es in Südtirol keine offizielle Freigabe für das Betreten der Eisfläche. Weder wird die Dicke der Eisdecke kontrolliert, noch gibt es Warnhinweise vor Ort. Wer den See betritt, tut dies ausschließlich auf eigene Verantwortung.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, ist die Eisdecke in den vergangenen Tagen stetig angewachsen. Ursache dafür ist die anhaltende Kältewelle, die Südtirol weiterhin fest im Griff hat. “Der Kalterer See ist heuer in mehreren Phasen gefroren – bereits seit Ende Dezember im Süden, wo die Eisdicke derzeit am größten ist”, so Peterlin. “Im nördlichen Bereich ist der See windbedingt erst vor wenigen Tagen zugefroren, dort ist das Eis deutlich dünner. Besonders gefährlich sind außerdem nicht vollständig gefrorene Stellen.”

stnews/Ken

Der Meteorologe mahnt daher zur Vorsicht: Das Betreten eines vereisten Sees erfolgt in Südtirol stets auf eigene Gefahr.

Einbruch ins Eis: Das ist zu tun

Kommt es zu einem Einbruch, sollte sofort der Notruf 112 gewählt werden. Helfer sollten Abstand halten und sich dem Einbruch liegend oder kriechend nähern, um das Gewicht zu verteilen. Möglichst Hilfsmittel wie Stöcke, Seile, Schals oder Jacken zuwerfen, nicht selbst ins Wasser steigen. Nach der Rettung ist eine rasche Erwärmung der betroffenen Person entscheidend – Unterkühlung kann lebensgefährlich sein.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

