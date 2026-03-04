Aktuelle Seite: Home > Sport > Schwazer tritt bei Italienmeisterschaft an
Er bestreitet die Distanz von 21 Kilometern

Schwazer tritt bei Italienmeisterschaft an

Mittwoch, 04. März 2026 | 08:26 Uhr
Schwazer
ANSA/STEFAN WALLISCH
Von: mk

Kalch – Der Südtiroler Geher Alex Schwazer hat den Leistungssport auch mit 41 Jahren noch nicht hinter sich gelassen. Am Sonntag wird er in Alessandria bei den italienischen Meisterschaften in der Senior-Kategorie an den Start gehen.

Schwazer wagt sich dabei auf Neuland: Erstmals wird er die Distanz von 21 Kilometern (Halbmarathon) offiziell bestreiten. Während er in seiner aktiven Profikarriere weltweit Erfolge auf Strecken von 20 Kilometern feierte, stellt der Halbmarathon für ihn eine neue sportliche Herausforderung dar, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Der Athlet aus Kalch, der für den venezianischen Verein Asd Atletica San Biagio startet, hatte erst im vergangenen September bewiesen, dass der noch in Topform ist. Mit einer Zeit von 38:24,07 Minuten stellte er eine neue europäische Bestleistung in der Master-Kategorie auf.

