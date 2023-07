Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Meran

Meran – In Meran gab es am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz. In der Laurinstraße in Gratsch ist im dritten Stock eines Wohnhauses ein Brand ausgebrochen.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Gratsch und Untermais führten die Brandbekämpfung durch und fünf Erwachsene und zwei Kinder in Sicherheit.

Zwei Personen mussten mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus von Meran eingeliefert werden.

Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Die Ermittlungen führen die Carabinieri von Meran. Im Einsatz waren außerdem das Weiße und das Rote Kreuz.