Zweijähriges Kind in Bozen verstorben

Von: luk

Bozen – Ein zweijähriger Bub ist in der Nacht auf Montag im Bozner Krankenhaus verstorben. Die genauen Umstände des tragischen Todesfalls sind noch unklar, interne Untersuchungen im Krankenhaus laufen. Zudem wird die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleiten, berichtet die Zeitung Alto Adige. Das ist in solchen Fällen üblich.

Nach Angaben des Südtiroler Sanitätsbetriebs war das Kind am Sonntagabend von der Familie in sehr schlechtem Gesundheitszustand in die Notaufnahme gebracht worden. Bereits beim Eintreffen habe sich der klinische Zustand rasch verschlechtert. Trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen sei es den Ärztinnen und Ärzten nicht gelungen, das Leben des Kindes zu retten. „Die Ursachen des plötzlichen Todes sind noch Gegenstand von Abklärungen. Der Sanitätsbetrieb spricht der Familie sein tiefstes Beileid aus“, hieß es in einer Mitteilung.

Eine gewaltsame Todesursache schließen die Mediziner derzeit aus. Am Körper des Kindes seien keine äußeren Verletzungen festgestellt worden. Vermutet wird eine fulminante Erkrankung, die den raschen Verfall des Gesundheitszustands ausgelöst haben könnte. Meningitis sei nach aktuellem Kenntnisstand nicht die Ursache.

Ersten Informationen zufolge hatte die Familie, die in Bozen wohnhaft ist, am Sonntagabend den Notruf alarmiert, nachdem der Bub hohes Fieber entwickelt und über Stunden geweint hatte. Das Weiße Kreuz brachte das Kind nach einer ersten Abklärung sofort ins Krankenhaus, wo sich sein Zustand weiter verschlechterte.

Da der Zweijährige offenbar nicht an einer bekannten schweren Vorerkrankung litt, bleiben die genauen Todesursachen weiterhin offen. Die Veranlassung einer Obduktion wird daher nicht ausgeschlossen.