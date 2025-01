Zweiter Neujahrstreff der Handelskammer bei barth Innenausbau in Brixen

Von: mk

Brixen – Kürzlich fand der zweite Neujahrstreff 2025 der Handelskammer bei barth Innenausbau in Brixen statt. „Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“ ist das Thema der Veranstaltungsreihe. Das Event stand dabei im Zeichen der Digitalisierung. Den Abschluss findet die Reihe am Mittwoch im Lichtstudio Eisenkeil in Marling.

Die Handelskammer Bozen widmet die bereits 14. Ausgabe der Neujahrstreffs der Thematik „Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“, die ein entscheidender Faktor für den Erfolg und das langfristige Bestehen eines jeden Betriebes ist. Wie gelingt es als Unternehmen in einer zunehmend globalisierten Welt und in einem dynamischen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben? Zwei wichtige Aspekte sind dabei Innovationskraft und die Digitalisierung, die im Zentrum des Abends stand.

„Wettbewerbsfähigkeit verlangt, dass ein Unternehmen sich ständig an verändernde Marktbedingungen anpasst. Hierzu benötigen die Unternehmen eine starke Innovationskraft, denn Innovation ist ein Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen, die in der Lage sind, neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, haben einen erheblichen Vorteil“, so Johanna Santa Falser, Vizepräsidentin der Handelskammer Bozen, bei der Eröffnung des Abends.

„Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hängt zunehmend von deren Fähigkeiten ab, einem sich ständig verändernden globalen Kontext anzupassen und innovativ zu sein. Zusammen mit der Digitalisierung spielt sie eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren und auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren. Unternehmen, die sich nicht auf Innovation und Digitalisierung einlassen, laufen Gefahr, hinter ihre Konkurrenten zurückzufallen“, erklärte Marco Galateo, Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesrat für italienische Bildung und Kultur sowie wirtschaftliche Entwicklung.

Im Anschluss an die Grußworte präsentierte Ewald Mitterrutzner, Mitarbeiter von barth Innenausbau, das Unternehmen in Vertretung der Familie Barth, die leider von einem Todesfall betroffen war, sodass Seniorchef Ivo Barth und Juniorchef Max Barth nicht am Neujahrstreff teilnehmen konnten. Mitterrutzner unterstrich die Notwendigkeit handwerklicher, technischer und Materialkompetenz. Hinzu kommt die Stärke, den Innenausbau immer wieder neu zu definieren, um sich als Partner für internationale Architekten und Kunden etablieren zu können.

Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, referierte danach zur Wettbewerbsfähigkeit der Südtiroler Betriebe und hob die Serviceleistungen der Handelskammer im Bereich Digitales Unternehmen – PID hervor. Ziel ist die Stärkung der digitalen Kompetenzen und die Ausschöpfung des Potentials der digitalen und ökologischen Transformation.

Abschließend hielt Diego Calvanese einen Vortrag zum Thema „Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch Künstliche Intelligenz“. Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, Unternehmen zu revolutionieren, indem sie Effizienz steigert und Kosten senkt. Dafür ist ein klares Verständnis erforderlich, welche Prozesse durch KI automatisiert und optimiert werden sollen. Gleichzeitig müssen die Voraussetzungen für den KI-Einsatz geschaffen werden, insbesondere durch die Digitalisierung und das Sammeln ausreichender Daten. Der Vortrag beleuchtete diese Aspekte und zeigte Erfolgsfaktoren für erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch KI.

Diego Calvanese ist als Professor für Computer Engineering an der Freien Universität Bozen tätig. Er forscht und publiziert seit 30 Jahren über den Einsatz von KI-Techniken für Datenverwaltung und zählt zu den weltweit renommiertesten Forschern in diesem Bereich. Er ist einer der Gründer von Ontopic, dem ersten Spin-off der Freien Universität Bozen.

Die Auftaktveranstaltung der Neujahrstreffs 2025 ging am 21. Jänner in der Kellerei Girlan über die Bühne, während die dritte und finale Veranstaltung der Reihe Mittwochabend, den 29. Jänner um 18.00 Uhr im Lichtstudio Eisenkeil in Marling stattfindet.

Informationen und Anmeldung bei der Handelskammer Bozen, Ansprechpartner Alfred Aberer, Tel. 0471 945 615, generalsekretariat@handelskammer.bz.it, www.handelskammer.bz.it.