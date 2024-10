Zwischen Verantwortung und Innovation

Von: mk

Bari – Landeshauptmann Arno Kompatscher nimmt aktuell am dritten Festival der Regionen und Autonomen Provinzen in Bari teil. Dabei verfolgte er aufmerksam die viel beachtete Rede von Staatspräsident Sergio Mattarella, die er mit Applaus würdigte. Am Montag hat Kompatscher im Teatro Margherita beim VisionMeeting über die Berufe der Zukunft gesprochen.

Bereits seit vergangenen Samstag informiert ein Stand Südtirols im „Villaggio delle Regioni“ auf der Piazza del Ferrarese über das Land. Am Sonntag nahm Landeshauptmann Arno Kompatscher an der Eröffnungsfeier des Festivals teil. Der Bürgermeister von Bari, Vito Leccese, der Präsident der Region Apulien, Michele Emiliano, und der Präsident der Konferenz der Regionen, Massimiliano Fedriga, begrüßten die Teilnehmer offiziell. Sie erinnerten dabei besonders an die Regionen Emilia-Romagna und Sizilien, die von den Unwettern schwer getroffen worden waren.

Staatsoberhaupt Sergio Mattarella appellierte anschließend laut Kompatscher an die Pflicht der Institutionen und damit auch der Regionen, der Bevölkerung zu dienen und für das Wohl der Bürger zusammenzuarbeiten. „Er hob die Unverzichtbarkeit des Kampfes gegen den Klimawandel durch Umweltpolitik hervor sowie die Notwendigkeit eines Systems zur Verwaltung der Künstlichen Intelligenz, das die Würde der Menschen wahre und nicht verletze. Eine Rede, die meinen persönlichen Beifall und den des gesamten Publikums im Teatro Piccinni fand“, betonte der Landeshauptmann.

Am Montagnachmittag nahm Kompatscher am VisionMeeting im Teatro Margherita teil, das den Titel „Sich auf die Berufe der Zukunft vorbereiten“ trug. Die Veranstaltung moderierte der Direktorin von Valore D, Barbara Falcomer. Es sprachen neben Kompatscher Jacopo Ierussi, der Präsident von Assoinfluencer, die kampanische Regionalrätin Valeria Fascione, der apulische Regionalrätin Sebastiano Leo, die CEO von Everywhere SB, Mariarita Costanza, und die Direktorin für Strategien und externe Beziehungen von Aware, Fiammetta Del Mancino.

Am Abschlusstag nahm Kompatscher um 11 .00Uhr im Teatro Piccinni am Region Talk über die Zukunft der Regionen teil. Ebenfalls am Vormittag wurde im „Spazio IA“ des Villaggio delle Regioni die Informatik Südtirols vorgestellt. Das Festival der Regionen und autonomen Provinzen kann auch direkt live verfolgt werden.