Zwölf Neuinfektionen und 33 Hospitalisierte

1.526 Personen in Quarantäne

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 233 PCR-Tests untersucht und dabei zwei Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es zehn positive Antigentests.

Erneut gab es glücklicherweise keinen Todesfall in Zusammenhang mit Corona. 33 Covid-Patienten benötigen derzeit ärztliche Hilfe in den Spitälern – sieben davon auf den Intensivstationen.

Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist in Südtirol seit Tagen rückläufig: 1.526 befinden sich derzeit in häuslicher Isolation.

Bisher (18. Oktober) wurden insgesamt 665.757 Abstriche untersucht, die von 244.045 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (17. Oktober): 233

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 2

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 51.325

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 665.757

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 244.045 (+62)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.057.174

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 28.467

Durchgeführte Antigentests gestern: 5.549

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 10

Nasenflügeltests, Stand 17.10.2021: 859.181 Tests gesamt, 1.133 positive Ergebnisse, davon 541 bestätigt, 356 PCR-negativ, 236 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 17.10. nach Altersgruppen:

0-9: 1=8%

10-19: 2=17%

20-29: 3=25%

30-39: 2=17%

40-49: 1=8%

50-59: 1=8

60-69: 0=0%

70-79: 1=8%

80-89: 1=8%

90-99: 0=0%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 26

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 11

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 7

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1.199 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.526

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet: 146.513

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 148.039

Geheilte Personen insgesamt: 77.772 (+44)

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia