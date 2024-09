100 Jahre Autobahn – A8 für einen Tag mautfrei

Von: Ivd

Mailand – Die Autobahn ist eine Erfindung der Nazis, oder etwa nicht? Dieser Irrglaube sollte sich spätestens am Samstag aus dem kollektiven Gedächtnis löschen, denn da wird das 100-jährige Jubiläum der Autobahn zwischen Mailand und Varese gefeiert. Zur Feier des Tages entfällt die Mautgebühr von 3,80 Euro auf der Strecke, die häufig aus Schweizer Richtung genutzt wird, um nach Italien zu gelangen.

700-mal so viel Fahrzeuge wie damals

Am 21 September 1924 eröffnete in Italien die erste moderne Autobahn der Welt, die „Autostrada dei Laghi“, zwischen Mailand und Varese. Entgegen der weitverbreiteten Annahme, Adolf Hitler habe die Autobahn erfunden, war es der italienische Ingenieur Piero Puricelli, der diese zukunftsweisende Idee als erstes realisierte: eine gebührenpflichtige Schnellstraße nur für den Autoverkehr. Während damals noch 57.000 Autos Italiens Straßen befuhren, sind es heute mehr als 40 Millionen Fahrzeuge.

Parade auf der Autobahn

Am Samstag, genau 100 Jahre nach der Eröffnung, wird das historische Ereignis mit einer großen Parade gefeiert. Über 150 Oldtimer und Motorräder bis Baujahr 1945 werden auf den Spuren der A8 unterwegs sein. Der festliche Konvoi startet in Mailand und beendet die Parade in Varese.

Damals stellte die Autostrada einen gewaltigen Fortschritt für den Straßenverkehr dar: keine Kreuzungen, keine Fußgänger und freie Fahrt für Kraftfahrzeuge. König Vittorio Emanuele III. hatte die Ehre, die erste Strecke feierlich zu befahren. Damals hätte wohl kaum jemand geahnt, dass das 42,6 Kilometer lange Stück Straße ein Jahrhundert später eine Ikone des internationalen Straßenverkehrs sein würde.