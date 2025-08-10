Aktuelle Seite: Home > Italien > 15-Jähriger landete versehentlich in Mailand statt in London
Der junge Brite nahm den Flieger in die falsche Richtung

15-Jähriger landete versehentlich in Mailand statt in London

Sonntag, 10. August 2025 | 07:50 Uhr
Der junge Brite nahm den Flieger in die falsche Richtung
APA/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Eine Szene wie aus dem Film “Kevin – Allein in New York”, nur nicht zur Weihnachtszeit, sondern mitten im Sommerreisechaos: Ein 15-jähriger britischer Jugendlicher sollte gemeinsam mit seiner Familie von Menorca nach London zurückfliegen – doch er stieg versehentlich in den falschen Flieger und landete stattdessen in Mailand-Malpensa.

Wie die Tageszeitung “The Guardia” berichtete und inzwischen auch die Fluggesellschaft EsyJet bestätigte, verlor der Jugendliche am Flughafen Mahon den Kontakt zu seinen Eltern. Anstatt an Bord des TUI-Fluges nach London zu gehen, stieg er allein in ein EasyJet-Flugzeug nach Mailand. Die Eltern schlugen sofort Alarm, als sie ihren Sohn nicht finden konnten.

Dank der Überwachungskameras am Flughafen Mahon entdeckte die spanische Polizei, dass der Bursche versehentlich nach Mailand abgeflogen war. Er kam dort am Nachmittag an. EasyJet reagierte rasch. Die Airline organisierte den Flug der Mutter nach Malpensa, wo sie gegen 20.00 Uhr eintraf, um ihren Sohn in Empfang zu nehmen. Anschließend kümmerte sich die Fluggesellschaft auch um den gemeinsamen Rückflug nach London.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bruneck: Schranke gegen Camper
Kommentare
60
Bruneck: Schranke gegen Camper
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
60
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Kommentare
53
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Extreme Temperaturen in Südtirol erwartet
Kommentare
40
Extreme Temperaturen in Südtirol erwartet
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 