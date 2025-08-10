15-Jähriger landete versehentlich in Mailand statt in London

Von: apa

Eine Szene wie aus dem Film “Kevin – Allein in New York”, nur nicht zur Weihnachtszeit, sondern mitten im Sommerreisechaos: Ein 15-jähriger britischer Jugendlicher sollte gemeinsam mit seiner Familie von Menorca nach London zurückfliegen – doch er stieg versehentlich in den falschen Flieger und landete stattdessen in Mailand-Malpensa.

Wie die Tageszeitung “The Guardia” berichtete und inzwischen auch die Fluggesellschaft EsyJet bestätigte, verlor der Jugendliche am Flughafen Mahon den Kontakt zu seinen Eltern. Anstatt an Bord des TUI-Fluges nach London zu gehen, stieg er allein in ein EasyJet-Flugzeug nach Mailand. Die Eltern schlugen sofort Alarm, als sie ihren Sohn nicht finden konnten.

Dank der Überwachungskameras am Flughafen Mahon entdeckte die spanische Polizei, dass der Bursche versehentlich nach Mailand abgeflogen war. Er kam dort am Nachmittag an. EasyJet reagierte rasch. Die Airline organisierte den Flug der Mutter nach Malpensa, wo sie gegen 20.00 Uhr eintraf, um ihren Sohn in Empfang zu nehmen. Anschließend kümmerte sich die Fluggesellschaft auch um den gemeinsamen Rückflug nach London.