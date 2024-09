17-Jähriger gesteht Tötung seiner Familie

Tragödie in Mailänder Vorort

Von: AP

In Paderno Dugnano, einem Vorort von Mailand, ereignete sich eine schreckliche Familientragödie. In der Nacht zum Sonntag wurden drei Mitglieder einer Familie tot aufgefunden: ein 51-jähriger Bauunternehmer, seine 49-jährige Ehefrau und ihr gemeinsamer 12-jähriger Sohn. Alle Opfer wiesen schwere Stichverletzungen auf, die laut Ermittlern vom selben Messer stammen sollen.

Ein grausames Geständnis

Die Polizei wurde von dem 17-jährigen Sohn der Familie alarmiert, der zunächst gestand, seinen Vater getötet zu haben. Der Vater, so behauptete er, habe zuvor seine Mutter und seinen jüngeren Bruder erstochen. Doch im Laufe des Tages änderte sich die Darstellung dramatisch.

Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, gestand der Jugendliche am Nachmittag, alle drei Familienmitglieder selbst getötet zu haben. Die genauen Hintergründe und das Motiv für die Tat sind derzeit noch unklar, und das Verhör des Jugendlichen dauert an.

Ermittler hatten von Anfang an Zweifel

Schon früh hegten die Ermittler Zweifel an der ersten Schilderung des 17-Jährigen. Ungereimtheiten in seiner Geschichte und das Fehlen von Spuren einer körperlichen Auseinandersetzung an seinem Körper ließen die Polizei misstrauisch werden. Der Jugendliche wurde einem stundenlangen Verhör unterzogen, um die Rolle, die er bei der Bluttat spielte, genauer zu klären.

Tatort ohne Einbruchsspuren

Die Polizei fand das Messer, das mit den Wunden der Opfer übereinstimmt, in der Nähe des Hauses auf einem Bürgersteig. Es gibt keine Hinweise auf einen Einbruch – die Tür war unbeschädigt, was darauf hinweist, dass der Täter möglicherweise Zugang zum Haus hatte oder sogar dort lebte.

Augenzeugenbericht und laufende Ermittlungen

Eine Anwohnerin, die in der Nähe des Tatorts wohnt und den 17-Jährigen aus der Schule kennt, beschrieb ihn als „ganz normalen Jungen“. Sie bemerkte am frühen Morgen die Anwesenheit von Polizeiautos und Ermittlern, sowie ein Messer auf dem Bürgersteig vor dem Haus, das die Polizei später sicherstellte. „Mir wurde klar, dass etwas Ernstes passiert war“, sagte sie dem „Corriere“.

Die Ermittlungen in Paderno Dugnano laufen auf Hochtouren, um die genauen Abläufe und Motive hinter dieser schrecklichen Tat zu rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft von Monza hat angekündigt, die Untersuchungsergebnisse in den kommenden Tagen zu veröffentlichen.