23-Jähriger am Gardasee ertrunken – Badegäste beklaut

Castelnuovo del Garda – Abdou Aziz Dioum lautete der Name jenes 23-Jährigen, der am Freitag im Gardasee ertrunken ist. Als wäre der tödliche Badeunfall nicht schon tragisch genug, kam es in der Folge zu einem bitteren Zwischenfall: Mehrere Badegäste, die durch den Tumult am Strand abgelenkt waren, wurden bestohlen.

Der 23-Jährige, der in Senegal geboren wurde, aber in Padua lebte, war wohl bei Castelnuovo del Garda ins Wasser gesprungen, um sich Abkühlung zu verschaffen. Dann ist er allerdings nicht mehr aufgetaucht – vermutlich aufgrund eines Anfalls von Übelkeit, wie Alto Adige online berichtet.

Ein weiterer Badegast, der bemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte, schlug Alarm. Die Küstenwache und die Carabinieri von Peschiera rückten aus. Nach wenigen Minuten konnte der 23-Jährige an die Oberfläche geholt werden. Nach mehreren Wiederbelebungsversuchen machte sich zunächst Hoffnung breit.

Doch kurze Zeit später, nachdem der junge Mann ins Krankenhaus gebracht worden war, ist er verstorben. Sämtliche Bemühungen der Ärzte waren vergebens.

Unterdessen wurde bekannt, dass mehrere Jugendliche den Tumult am Strand ausgenutzt hatten. Während die anderen Badegäste abgelenkt waren, entwendeten sie mehrere Rucksäcke. Einige der Besitzer merkten allerdings doch, was vor sich ging und nahmen – gemeinsam mit den Ordnungskräften – die Verfolgung der jungen Täter auf.