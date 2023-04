300 Tierschützer protestieren vor Bärengehege

Trient – Rund 300 Tierschützer aus ganz Italien haben am Sonntag vor dem Tierschutzgehege in Casteller oberhalb von Trient protestiert, in dem die Problembärin JJ4 untergebracht ist.

Auch die italienische Abgeordnete und Tierschutzaktivistin Michela Vittoria Brambilla besuchte kürzlich das Tierschutzzentrum, berichtet das Tagblatt Dolomiten. In einem Beitrag in den sozialen Medien sagte sie, sie verpflichte sich, „weiterhin über die Sicherheit“ von JJ4 und M49, einem weiteren Bären, der in Casteller untergebracht ist, zu wachen.

Das Verwaltungsgericht Trient hat neben JJ4 auch die Abschussverordnung gegen Problembär MJ5 gestoppt. MJ5 hatte einen Monat vor der Tötung von Andrea Papi Alessandro Cicolini angegriffen und schwer verletzt.

Die Tierschützer wollen einen Abschuss der sogenannten Problembären verhindern. Der Trientner Landeshauptmann Maurizio Fugatti will sich unterdessen nicht geschlagen geben.