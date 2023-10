40 Apfelkisten in Flammen: Brandstiftung in Cles

Cles – In Cles im Nonstal im Trentino haben erneut Brandstifter zugeschlagen: Wieder wurden Apfelkisten angezündet. Ähnliche Vorfälle wurden in den vergangenen Wochen bereits mehrfach in der Gegend von Cles und Tassullo registriert.

Diesmal sind rund 40 Plastikkisten in Flammen aufgegangen.

Alarm wurde am Sonntag um 4.00 Uhr in der Früh ausgelöst. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Cles und Tassullo sowie die Berufsfeuerwehr und die Carabinieri, die bereits seit Wochen ermitteln.

Bereits am 17. und am 19. September ist es zu ähnlichen Vorfällen gekommen.