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Lautaro Martinez und Marcus Thuram zeigten sich treffsicher

5:2 gegen Roma: Inter legt im Serie-A-Titelkampf vor

Montag, 06. April 2026 | 05:47 Uhr
Lautaro Martinez und Marcus Thuram zeigten sich treffsicher
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
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Von: apa

Nach drei Ligaspielen ohne Dreier ist Inter Mailand in Italiens Fußball-Serie-A auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Tabellenführer gewann am Ostersonntag daheim gegen AS Roma deutlich 5:2. Der wiedergenesene Lautaro Martinez traf für die “Nerazzurri” doppelt, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram und Nicolo Barella steuerten die weiteren Inter-Tore bei. Die Mailänder haben nun neun Zähler Vorsprung auf den Stadtrivalen AC, der am Montag im Schlager beim Dritten Napoli antritt.

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