650 Flüchtlinge gehen in Kalabrien an Land

Roccella Ionica – Am Hafen in Roccella Ionica in Kalabrien sind in der Nacht auf Montag 650 Flüchtlinge an Land gegangen. Die Migranten sind mit einem Fischerboot in Libyen gestartet, das jeglicher Kontrolle entglitten ist.

Bei den Flüchtlingen handelt es sich ausschließlich um Männer. Sie stammen aus Syrien, Pakistan, Ägypten und Bangladesch. Bevor sie den Hafen erreichten, befanden sie sich fünf Tage lang auf offenem Meer.

Die Migranten sind zwar mitgenommen, doch ihr Gesundheitszustand ist gut. Gemeinsam mit anderen Flüchtlingen wurden sie auf einem Hafenareal untergebracht.

Infrastrukturminister Matteo Salvini beschuldigte unterdessen Nichtregierungsorganisationen, die Arbeit der Küstenwache zu erschweren. „Die Migration kann sicher nicht von privaten Organisationen geregelt werden, die von anderen Ländern finanziert werden“, meinte Salvini am Rande eines Treffens in Triest.

In Roccella Ionica haben die Flüchtlinge aus eigener Kraft den Hafen erreicht.