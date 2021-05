Abscheulich: Studentin betäubt, missbraucht und fotografiert

Mailand – Eine junge Frau erlebte in der lombardischen Metropole Mailand einen wahren Albtraum. Die 21-jährige Studentin, die von einem Unternehmer für ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum eingeladen worden war, wurde von diesem mittels eines starken Beruhigungsmittels, das er in ihren Kaffee geschüttet hatte, betäubt. Anschließend wurde die bewusstlose 21-Jährige vom Mann missbraucht und fotografiert.

Nachdem sie viele Stunden später wieder aufgewacht war, begab sie sich zu den Carabinieri und erstattete Anzeige. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Carabinieribeamten umfangreiches Beweismaterial – unter anderem auch Fotos vieler weiterer mutmaßlicher Opfer – sicher. Der Beschuldigte – der 50-jährige, im Pharmabereich tätige Unternehmer Antonio Di Fazio – wurde wegen erschwerter sexueller Gewalt, Freiheitsberaubung und erschwerter vorsätzlicher Körperverletzung festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt. Die Ermittler vermuten, dass es sich beim 50-Jährigen um einen Serienvergewaltiger handelt.

Die Ermittlungen gegen den in Mailand bekannten, im Pharmabereich tätigen Unternehmer Antonio Di Fazio kamen nach der Anzeige einer jungen Frau ins Rollen. Die 21-jährige Studentin schilderte den Carabinieri von Mailand, dass sie nach einem Vorstellungsgespräch, bei dem ihr ein Kaffee und ein Fruchtsaft angeboten worden waren, vollkommen in Bewusstlosigkeit gefallen war. Sie fügte hinzu, dass sie erst viele Stunden später in einem benommenen Zustand und mit den Kleidern des vergangenen Abends am Leib in der eigenen Wohnung aufgewacht war. Eine Blutuntersuchung ergab, dass die junge Frau mit einem starken Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine vergiftet worden war.

Die Carabinieri nahmen umgehend Ermittlungen auf. Bei der einige Tage später erfolgten Hausdurchsuchung wurden die Beamten fündig. In einer versteckten Nische in der Küche stellten die Carabinieribeamten zwei Packungen von Bromazepam – ein starkes Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine – sicher. Weitergehende Untersuchungen, die in Zusammenarbeit mit der Mailänder Ermittlungseinheit durchgeführt wurden, ermöglichten es aus der Auswertung der Aufnahmen der Videoüberwachungssysteme und der GPS-Daten, die von der vom Opfer benutzten Smartwatch aufgezeichnet worden waren, detailreiche Erkenntnisse zum mutmaßlichen Tathergang zu gewinnen. Nachdem die Beamten die vom Unternehmer benutzten verschiedenen Smartphones und Computer unter die Lupe genommen hatten, fügten sich die Indizien wie Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammen.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge hätte Antonio Di Fazio der 21-Jährigen während des Vorstellungsgesprächs mit einer starken Dosis Bromazepam versetzten Kaffee und Saft gereicht. Anschließend hätte er die bewusstlose Frau bis zum darauffolgenden Vormittag gegen ihren Willen in seiner Wohnung festgehalten, um sie ungestört missbrauchen und fotografieren zu können. Von den Ergebnissen der Hausdurchsuchung besorgt und von der Ermittlungsarbeit der Carabinieri in die Enge getrieben, versuchte der 50-Jährige, die junge Frau und ihre Familie der Erpressung zu bezichtigen.

Das sichergestellte Beweismaterial ist aber erdrückend. Neben Bildern der jungen Studentin fanden die Beamten Fotos von nicht weniger als 53 bisher noch unbekannten Frauen. Die Ermittler riefen Frauen, die Antonio Di Fazio getroffen und sich später „benommen“ gefühlt hatten, dazu auf, sich umgehend mit den Carabinieri von Mailand in Verbindung zu setzen. Laut letzten Meldungen würden inzwischen drei weitere Frauen Antonio Di Fazio beschuldigen, sie betäubt und vergewaltigt zu haben. Der 50-jährige, im Pharmabereich tätige Unternehmer wurde wegen erschwerter sexueller Gewalt, Freiheitsberaubung und erschwerter vorsätzlicher Körperverletzung festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Die Verhaftung von Antonio Di Fazio sorgte in Mailand für großes Aufsehen. Der 50-Jährige, der dem Pharmaunternehmen Global Farma als alleiniger Geschäftsführer vorsteht, ist in der lombardischen Metropole nicht nur wegen seines unternehmerischen Erfolgs, sondern auch wegen seines schillernden Luxuslebens – Antonio Di Fazio nennt neben mehreren Fahrzeugen der Marken Ferrari, Lamborghini, Maserati und Porsche auch eine Luxusyacht sein Eigen – das er auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken gerne zur Schau stellt, bekannt.

Angesichts der erdrückenden Beweislast dürfte es damit nun zumindest für mehrere Jahre vorbei sein.