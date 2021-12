Acht von zehn Italienern feiern Weihnachten ohne Ungeimpfte

Rom – Eine Untersuchung des Umfrageinstituts Ixe’ für den italienischen Bauerverband Coldiretti zeigt, dass selbst das Weihnachtsfest nicht dazu imstande ist, den tiefen Spalt, der Geimpfte und Impfgegner trennt, zu überbrücken. In der Umfrage gaben fast acht von zehn Befragten an, dass sie Weihnachten ohne Geimpfte feiern und über die Festtage hinweg auf den Besuch von Impfgegnern verzichten werden. Als häufigster Grund wird die Angst vor einer Ansteckung genannt. Die Untersuchung fördert auch zutage, dass heuer die Tischgemeinschaften kleiner ausfallen und verglichen mit dem letzten Fest vor der Pandemie viel mehr Italiener zu Hause oder bei Freunden oder Verwandten feiern werden.

Die Angst vor Covid-19 macht auch vor Weihnachten nicht halt. Fast acht von zehn Italienern – genau genommen 78 Prozent der Interviewten – werden während der Weihnachtsfeiertage keine ungeimpften Personen nach Hause einladen oder besuchen. Dies geht aus der vom italienischen Bauernverband Coldiretti in Auftrag gegebenen und vom Institut Ixe’ durchgeführten Umfrage zum Thema „Auf dem Tisch der Italiener kehrt Weihnachten zurück“ hervor.

Auf der anderen Seite lassen sich 21 Prozent der Befragten nicht von der Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus beeinflussen und sind dazu bereit, die Feiertage auch mit Ungeimpften zu verbringen. Dies gilt besonders dann, wenn es sich um enge Verwandte oder Freunde handelt. Nur ein Prozent der Interviewten zieht es vor, nicht zu antworten, um vielleicht erst in letzter Minute anhand der Pandemiesituation eine Entscheidung zu treffen.

Die Angst vor einer Ansteckung beeinträchtigt nach wie vor auch den Wunsch nach einer Rückkehr zum geselligen Beisammensein an den Feiertagen. Während am letzten Fest vor der Pandemie im Durchschnitt noch neun Italiener an einer Festtafel saßen, nehmen heuer im Schnitt nur sieben Personen an einem gemeinsamen Festessen teil. Verglichen mit dem ersten Covid-19-Weihnachtsfest, als der Lockdown und die restriktiven Maßnahmen selbst der Gastfreundschaft und der Anwesenheit der Tischgäste enge Grenzen setzen, soll sich die Anzahl der Geladenen heuer aber fast verdoppeln. Tatsächlich feierten vor einem Jahr durchschnittlich weniger als vier Personen zusammen das Weihnachtsfest.

Traurig ist, dass der Umfrage zufolge rund eine Million Italiener alleine am Tisch sitzen werden. Sieben Millionen geben hingegen vor, mit zehn bis 20 Gästen zusammen Weihnachten feiern zu wollen, und eine halbe Million Italiener soll sogar vorhaben, mit mehr als 20 Freunden und Verwandten das Weihnachtsfest zu begehen.

Vor allem dem Erfolg der italienischen Impfkampagne mit den Verabreichungen der dritten Dosis und der Einführung des Super-Green-Pass ist es zu verdanken, dass wieder viele Italiener die Möglichkeit und den Mut finden, Weihnachten außer Haus zu verbringen. Laut der Untersuchung sollen 3,5 Millionen Italiener vorhaben, auswärts zu essen. Auch wenn es im Jahr 2019 – dem letzten Weihnachtsfest vor der Pandemie – noch doppelt so viele Italiener waren, die für die Festtafel ein Restaurant auswählten, so bedeutet diese Tatsache verglichen mit den „düsteren“ Festtagen des vergangenen Jahres doch einen großen Schritt hin in Richtung gewohnter Festtage vergangener Jahre. Der Coldiretti zufolge ist dies vor allem der Bestimmung zu verdanken, die es auch in „gelben“ Regionen und Autonomen Provinzen mehr als vier Personen – immer sofern sie einen Super-Green-Pass besitzen – ermöglicht, an einem Tisch sitzen zu können.

Insgesamt zeichnet die Umfrage ein zwiespältiges Bild des weihnachtlichen Italien. Auf der einen Seite zeigen die Maßnahmen der Regierung Wirkung und weisen den Italienern, die gerne gemeinsam feiern und an einem Festtag auch gerne in einem Restaurant essen, den Weg in eine bessere Zukunft. Auf der anderen Seite weist das Ergebnis, dass acht von zehn Italienern den Umgang mit Ungeimpften meiden, auf die tiefe Spaltung in der Bevölkerung hin.

Gerne würden die Italiener ein unbeschwertes Weihnachtsfest feiern, aber die Angst vor einer Ansteckung und die Kluft, die Geimpfte und Impfgegner trennt, sorgen dafür, dass Covid-19 zumindest die Köpfe vieler Menschen noch immer fest im Griff hält.