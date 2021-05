Adria eröffnet Badesaison: Geld-zurück-Option in Jesolo

Jesolo – An den Stränden der Adria hat an diesem Wochenende die Badesaison begonnen. Der Andrang hielt sich aber wegen des wechselhaften Wetters noch in Grenzen. Medienberichten zufolge hat sich der Tourismusverband in Jesolo etwas besonderes einfallen lassen.

Wer Strandplätze über das Internet bucht, kann bei schlechtem Wetter die Rückerstattung des gesamten Betrags einfordern. Auf der entsprechenden Internetseite kann der Platz am Strand reserviert werden. Mit einem Preisaufschlag von einem Euro kann auch eine Rückerstattung ermöglicht werden, wenn man den Tag am Strand doch nicht verbringt, etwa wenn das Wetter nicht so schön ist.