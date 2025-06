Ältester Parmesan der Welt reifte 27 Jahre

Von: apa

Der Parmigiano Reggiano ist eine der härtesten Käsearten der Welt und ist nach der Stadt Parma in der Emilia-Romagna benannt. Der älteste jemals geschnittene und noch genießbare Parmigiano Reggiano hat fast 10.000 Tage Reifezeit erreicht. Der Laib wurde dieser Tage in der Provinz Reggio Emilia nach 27 Jahren und drei Monaten in der Käserei “Nazionale del Parmigiano Reggiano” angeschnitten.

Im Februar 1998, als der Laib hergestellt wurde, war in Italien die Lira noch in Kraft. “Dies ist das älteste Rad von Parmigiano Reggiano, das jemals geöffnet wurde”, betonte der Präsident des Konsortiums der Hersteller des originalen Parmesans, Nicola Bertinelli, in einer Mitteilung. “Es ist ein außergewöhnlicher Moment, der zeigt, wie dieses Produkt, das ohne Konservierungsstoffe aus Milch und Lab entsteht, über die Zeit hinweg erhalten bleiben kann”, so Bertinelli.

Jagd nach weiteren Rekorden

Der Laib hat einen geschätzten Wert von mehr als 20.000 Euro, heißt es in der Mitteilung. Das nächste Ziel für den Hersteller ist es, den Rekord von 28 Jahren Reifezeit zu brechen, den ein amerikanischer Cheddar hält, der vor zwölf Jahren in Wisconsin angeschnitten wurde. Zu diesem Zweck steht bereits ein Laib derselben Käserei mit 30 Jahren Reifezeit bereit: Das Lager, in dem er aufbewahrt wird, ist streng geheim.

Um die 40 Kilogramm schweren Parmesan-Laibe auf sieben oder acht Meter hohen Gestellen reifen zu lassen, braucht es durchschnittlich mehr als zwei Jahre. Der Terminus Parmesan ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung – der Käse muss tatsächlich aus der Region um Modena, Bologna und Mantua kommen. Die Wurzeln des Parmigiano Reggiano gehen auf das 13. Jahrhundert zurück.