Afghanistan: Draghi fordert Zusammenhalt von EU

Rom – Die EU ist bereit, einen Dialog mit den neuen Machthabern in Afghanistan aufnehmen. “Die Taliban haben den Krieg gewonnen, also werden wir mit ihnen reden müssen”, sagte am Dienstag der EU-Außenbeauftragten Josep Borrell nach einer Videokonferenz. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi fordert von der EU-Zusammenhalt.

Medienberichten zufolge will die EU will neue Migrationsströme verhindern, ohne die Taliban offiziell anzuerkennen.

Draghi betont, dass die EU jetzt zusammenarbeiten müsse. Gemeinsam müsse man jene Menschen retten, die den Soldaten aus Italien und anderen EU-Ländern in den letzten Jahren geholfen haben.

Hilfe stehe auch jenen Menschen zu, die sich in Afghanistan für Freiheit, Zivilrechte und die Rechte der Frauen eingesetzt haben.