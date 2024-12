Alkoholreduzierter Wein in Italien: Ein Wendepunkt

Von: fra

Rom – Italien öffnet sich der Produktion von alkoholfreiem Wein: Mit der Veröffentlichung eines neuen Dekrets durch das Landwirtschaftsministerium ist nun auch in Italien die Herstellung und der Verkauf von Weinen mit reduziertem oder ganz ohne Alkohol möglich. Zuvor durften in Italien Getränke mit weniger als 8,5 Volumenprozent Alkohol nicht als “Wein” bezeichnet werden. Diese Regelung wurde nun aufgehoben, was Italien, dem weltweit größten Weinproduzenten, neue Marktchancen bietet. Es war Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, der diesen Satz im Frühjahr auf der renommierten Weinmesse “Vinitaly” verlauten ließ und damit die Debatte um alkoholfreien Wein neu entfachte.

Die Regelungen

Das Dekret erlaubt die teilweise oder vollständige Alkoholreduzierung bei Weinen, Schaumweinen und Perlweinen. Ausgenommen bleiben allerdings Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung (DOP) oder geografischer Angabe (IGP), um deren traditionelle Merkmale zu bewahren. Ab 2025 sollen alkoholfreie Weine in Italien verfügbar sein und Zielgruppen wie Schwangere, Sportler, abstinente Menschen oder verantwortungsbewusste Konsumenten ansprechen.

Marktpotenzial

Der Markt für alkoholfreie Getränke wächst rasant. In Italien zeigen 36 Prozent der Verbraucher Interesse an solchen Produkten. International ist der Umsatz beeindruckend – in den USA erreicht der “No- und Low-Alcohol”-Sektor bereits einen Wert von einer Milliarde Dollar. Studien zufolge könnten alkoholfreie Weine in Italien potenziell eine Million Nicht-Trinker und 14 Millionen Gelegenheitskonsumenten ansprechen, die Alternativen für spezielle Anlässe suchen.

Jetzt hat Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida das neue Dekret unterschrieben. Somit dürfen Produzenten bei Weinen und Schaumweinen den Alkoholgehalt reduzieren oder den Wein komplett alkoholfrei machen. In Italien gelten nun dieselben Regeln wie im Rest der EU – da ist es schon länger legal, Wein ohne Alkohol herzustellen.