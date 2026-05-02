Arco am Gardasee: Grillunfall macht Mittagessen zum Drama

Von: luk

Arco – Bei einem Grillunfall am Tag der Arbeit ist in Arco nördlich des Gardasees eine 72-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Seniorin erlitt nach ersten Informationen schwere Verbrennungen im Gesicht sowie am Oberkörper.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr während eines Familienessens. Offenbar kam es beim Anzünden eines Grills zu einer heftigen Stichflamme, nachdem Alkohol auf die Glut gegossen worden war.

Nach dem Notruf rückten umgehend die freiwillige Feuerwehr von Arco, Rettungskräfte sowie die Ordnungskräfte zum Einsatzort aus. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Frau wurde anschließend in das Krankenhaus nach Trient geflogen.

Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch geklärt.