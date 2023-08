AS Roma buhlt um Arnautovic – Medien

AS Roms buhlt um Marko Arnautovic. Laut “Corriere dello Sport” hat der Sportdirektor des Hauptstadtclubs, Tiago Pinto, Kontakte zu Arnautovics Verein FC Bologna aufgenommen, um die Möglichkeit eines Wechsels des ÖFB-Stars zu sondieren. Arnautovic gilt als Wunschkandidat von Roma-Coach Jose Mourinho, der ihn bei Inter Mailand in der Triple-Saison 2009/2010 trainiert hatte. Bologna will Arnautovic aber nicht ziehen lassen.

Gespräche zwischen dem 34-Jährigen und AC Milan waren bereits vor einigen Wochen am Widerstand von Bolognas Chef Joey Saputo versandet. Arnautovics Vertrag beim norditalienischen Verein läuft noch bis Ende Juni 2025. Zuletzt hatte Arnautovic zu verstehen gegeben, dass er in Bologna bleiben wolle. “In Bologna geht es mir gut, ich bin hier glücklich. Ich habe keine Absicht von hier wegzugehen”, sagte der Teamstürmer. Probleme am rechten Fuß hat er überwunden, nachdem er sich einer Physiotherapie in Serbien unterzogen hatte.