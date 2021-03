AstraZeneca soll 29 Mio. Impfdosen in Italien horten

Rom – Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen AstraZeneca soll laut einem Bericht der italienischen Zeitung “La Stampa” 29 Millionen Impfdosen in Italien horten.

Die Behörden hätten laut dem Bericht nach einem Hinweis der EU-Kommission in einem Werk der Firma „Catalent“ in Anagni bei Rom eine Lieferung gefunden, die offenbar für den Export nach Großbritannien vorgesehen ist. Einige der Dosen seien in einem Werk in den Niederlanden produziert worden, das zunächst nicht von der EMA freigegeben wurde – wohl aber von den Behörden in Großbritannien.

Bislang hat sich AstraZeneca noch nicht dazu geäußert. Bestätigt sich der Sachverhalt aber, könnte das neuen Streit zwischen der EU, AstraZeneca und Großbritannien heraufbeschwören. Denn es wird der Verdacht befeuert, dass der Konzern Großbritannien bei der Impfstoffverteilung zulasten der Europäischen Union bevorteilen könnte.

Wie frosinonetoday.it berichtet, wurden die Dosen vorerst festgesetzt.