Auch Måneskin-Gitarrist Thomas Raggi auf Solopfaden

Von: apa

Nach Sänger Damiano David bringt auch Måneskin-Gitarrist Thomas Raggi seine erste Solo-Arbeit heraus. “Masquerade” erscheint am Freitag und die Plattenfirma Sony Music verspricht “ein kraftvolles Acht-Track-Rock-‘n’-Roll-Album”. Das ist es tatsächlich geworden. Produziert hat Tom Morello, der auch selbst zur Gitarre griff. Mitgewirkt haben außerdem u.a. Beck, Alex Kapranos (Franz Ferdinand), Hama Okamoto, Sergio Pizzorno (Kasabian) und Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

Auch Matt Sorum (Ex-Guns N’ Roses), Luke Spiller (The Struts) und die US-Singer-Songwriterin Upsahl, Hama Okamoto und Nic Cester (Jet) trugen zum Album bei, über das Raggi per Aussendung wissen lässt: “Es ist angetrieben vom Wunsch, meine Geschichte durch Musik zu erzählen und durch Experimentieren und Entdecken neue Tiefen in mir selbst zu erkunden. Gleichzeitig hat sich aber alles ganz natürlich ergeben.”

Groovend, flott und eine Ballade

“Masquerade” ist ein Rock-Album der alten Schule, wie bei einer Listeningsession zu hören war. Mit der Auskopplung “Getcha!” geht es groovend los, Cester singt und rappt, Jet klingen naturgemäß durch. Das folgende “Keep The Pack” lebt von Tempowechseln und flirrenden Gitarren von Raggi und Morello. Erneut eine frische Farbe bringt Upsahl mit ihrem lasziven Gesang bei “Lucy” ein – und schon steigert sich das Tempo, wenn Raggi und Pizzorno durch den Kracher “Cat Your Tongue” hetzen.

Bei der klassischen Ballade “For Nothing” zeigt Raggi, dass er auch über eine solide Stimme verfügt. Am Schluss des knackigen, kurzweiligen Rockalbums verneigt sich Raggi vor Prodigy: Für “Fallaway” konnte er deren Stimme Maxim gewinnen, ein großartiger Track. Davor drückte Raggi mit Spiller noch einmal ordentlich aufs Tempo. “A pleasure”, sagt jemand am Ende des Songs “The Ritz”. Die Arbeit an “Masquerade” war hörbar für alle ein Vergnügen.

Morello hatte im vergangenen Jahr Raggi “unzählige Male” in seine Auftritte und Projekte eingebunden. “Es war ganz spontan von mir, ihn zu fragen, ob er mein Soloprojekt produzieren und strukturieren möchte”, so Raggi. Die Arbeit mit den anderen Künstlern habe ihn daran erinnert, “dass Musik keine Grenzen kennt, dass man seinem Instinkt und seiner Inspiration folgen, auferlegte Regeln ignorieren und das tun muss, was man fühlt.” Die Geschichte von Måneskin habe ihn das gelehrt – “und jetzt habe ich die ultimative Bestätigung dafür erhalten”.

Verteidiger des Rock ‘n’ Roll

Für Morello ist die Zusammenarbeit und das Album “eine weitere Chance, den Rock ‘n’ Roll zu verteidigen und zu zeigen, dass er immer noch wichtig ist”. Kapranos lieh einem rockigen Cover von “You Spin Me Round” seine Stimme: “Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als Kind den Song zum ersten Mal hörte und ihn sofort liebte”, wird der Franz-Ferdinand-Frontman zitiert. “Ein Cover sollte die Energie des Originals einfangen, aber auch etwas Eigenes, etwas Persönlichkeit einbringen, und das hat es definitiv.”

(Von Wolfgang Hauptmann/APA)