Azurblaue Schande: Umkleideräume voller Dreck und Müll hinterlassen

Palermo – Nach dem 0:1 gegen Nordmazedonien und dem damit verbundenen Ende aller Träume von der für die Azzurri eigentlich als selbstverständlich erachteten WM-Teilnahme herrscht Schockstarre im Land des vierfachen Weltmeisters.

Wie nach dieser verheerenden Leistung nicht anders zu erwarten, gingen Italiens Sportgazetten mit den Spielern hart ins Gericht. Die Kritik an den „überbezahlten und leistungsschwachen Versagern“ steigerte sich noch, als in den sozialen Netzwerken Videos aus der Umkleidekabine, die die „Stars“ im Stadion von Palermo benutzt hatten, auftauchten.

Wie aus den Aufnahmen unschwer zu erkennen ist, haben die Azzurri die Umkleideräume vollkommen verdreckt und zugemüllt hinterlassen.

Zum Leidwesen des Putzpersonals waren Boden, Bänke, Waschbecken und auch die Duschen und Toiletten voller Dreck und Müll. Über die „Stars“ ergoss sich ein wahrer Shitstorm. Neben Kommentatoren, die die „Azzurri“ als „respektlosen, verwöhnten und ungebildeten Haufen“ bezeichneten, forderten andere den italienischen Fußballverband dazu auf, hart durchzugreifen.

Dass auch das Verlieren zum Fußball gehört, daran besteht kein Zweifel. Dass der amtierende Europameister nur neun Monate nach dem Gewinn des Pokals gegen den 67. der FIFA-Weltrangliste, Nordmazedonien, mit einer indiskutablen Leistung verliert und erneut die eigentlich als selbstverständlich erachtete WM-Teilnahme verpasst, ist für die Azzurri bitter und ärgerlich. Dass sie aber nach dem Spiel die Umkleideräume vollkommen verdreckt und zugemüllt hinterlassen haben, schlägt aber dem Fass den Boden aus. Nachdem in den sozialen Netzwerken Videos aufgetaucht waren, die zeigen, dass die Azzurri ihre Umkleideräume im Stadion von Palermo voller Dreck und Müll hinterlassen hatten, ergoss sich über die erfolgsverwöhnten Fussballstars der Azzurri, die nach ihrem schwachen Spiel hart in der Kritik standen, ein wahrer Shitstorm.

Unzählige Italiener kommentierten im Netz die Aufnahmen, die Bänke, Böden und Waschbecken voller Plastikmüll und achtlos weggeworfenem Papier und Karton zeigen. Neben Kommentatoren, die die „Azzurri“ als „respektlosen, verwöhnten und ungebildeten Haufen“ bezeichneten, forderten andere den italienischen Fußballverband dazu auf, hart durchzugreifen.

„Im Sport – vor allem auf professioneller Ebene, und noch mehr, wenn man Interessen in Millionenhöhe vertritt – muss man gewinnen und verlieren können. Aus Höflichkeit gegenüber denjenigen, die die Räume putzen müssen, sollte die Umkleidekabine so aufgeräumt wie möglich hinterlassen werden. Wie sie die Azzurri hinterlassen haben, ist gleich wie ihre ‚Leistung‘ während des Spiels unter jeglicher Diskussion“, so einer der noch freundlicheren Kommentare.

„Die Art und Weise, wie sie die Umkleidekabine – einschließlich der Toiletten – hinterlassen haben, ist ekelerregend. Es handelt sich um verwöhnte und überbezahlte Muttersöhnchen ohne einen Funken Respekt und Bildung. Jemand vom Verband sollte sich für dieses Verhalten entschuldigen“, kritisiert ein Tifoso.

„Auch Japan ist bei der Weltmeisterschaft 2018 ausgeschieden. Die Japaner haben sich bei allen bedankt und ihre Umkleidekabine in perfektem Zustand hinterlassen. Von deren Kultur sind wir Lichtjahre entfernt. In dieser Hinsicht verdienen wir uns wirklich gar nichts“, so ein zutiefst erzürnter Leser.

Anche il Giappone uscì dai Mondiali, con il Belgio. Ma lasciò lo spogliatoio in condizioni perfette, nel 2018. Ringraziando. In questo siamo lontani anni luce. In questo non meritiamo davvero nulla. #ItaliaMacedoniadelNord #spogliatoi pic.twitter.com/ngn4DGHZx3 — Massimo Salmaso (@Massimo_Salmaso) March 27, 2022

„Um Kinder zu gebildeten und zivilisierten Bürgern zu machen, genügt es nicht, damit in den Fußballschulen zu beginnen. Meines Erachtens ist es notwendig, bereits in den Schulen und Familien anzusetzen“, meint ein Italiener, der pessimistisch auf die kommende italienische Fußballgeneration blickt.

🚨Italia, gli spogliatoi della vergogna🚨

Ecco come si presentava lo spogliatoio degli azzurri il giorno dopo la partita con la Macedonia del Nord: figura pessima fatta dai giocatori Un'autentica vergogna, un'assoluta mancanza di rispetto #italia #mancini #Cannavaro #Palermo pic.twitter.com/fSuWhJt8bf — 🇫🇷𝗚𝗿𝗲𝗴⚽𝗙𝗿𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗸𝘀💙¹¹ (@GragFredericks) March 26, 2022

Nach den Videos aus der Umkleidekabine der Azzurri haben die Italiener genug. Die Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022, die aus umwelt- und demokratiepolitischer Sicht bereits seit der Auswahl dieses Austragungsortes hart in der Kritik steht, fällt bei vielen Italienern endgültig durch. „Italiens Spieler verdienen es sich weder fußballerisch und aufgrund ihrer Hinterlassenschaften in der Kabine noch weniger als zivilisierte Bürger an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ich werde mich während der WM in den Skiurlaub verabschieden“, so das Fazit eines enttäuschten Tifoso. Es ist wahrlich eine azurblaue Schande.