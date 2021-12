Bär trifft auf Schäferhund

Orso e cane a Villalago (AQ)

Da ieri sui social è divenuto virale il video in cui un cane pastore tedesco si avvicina e interagisce con un giovane orso marsicano (l'ormai famoso Juan Carrito, esemplare che mostra da mesi un comportamento purtroppo estremamente confidente).In molte pagine e gruppi il video viene commentato come un "divertente" gioco tra il cane e l'orso, ma la realtà è ben diversa.In queste immagini è subito evidente un grande problema per la conservazione dell'orso (e di altre specie di fauna selvatica): la cattiva gestione dei cani padronali.Lasciare il cane libero di interagire con un orso crea stress e disturbo all'orso, oltre a creare potenziale pericolo non solo per il cane, ma anche per il proprietario e altre persone presenti sul luogo. È risaputo ormai come molti degli incidenti che vedono gli orsi aggredire persone (in Trentino ne abbiamo un esempio, ma diversi sono i casi simili registrati in altre aree) siano causati proprio dalla presenza di cani non al guinzaglio, che disturbando l'orso causano la reazione di questo contro l'uomo (che certamente non sa mettersi in salvo velocemente come sa fare un cane). I potenziali incidenti tra orso e uomo sono uno dei fattori che rende più difficile la convivenza e l'accettazione sociale della specie da parte delle comunità locali.Per fortuna l'orso marsicano è una sottospecie che da sempre mostra un comportamento più mansueto e meno aggressivo, anche in circostanze di forte stress, rispetto ad altre popolazioni di orso. Ma questo non diminuisce la gravità di quanto accaduto. Oltre a questo aspetto, la presenza di cani non custoditi, come rilevato da ormai numerosa letteratura scientifica, può creare danno ai selvatici in modi differenti. Predazioni (si, anche su giovani orsi), ferimenti, stress, disturbo in aree delicate, dispendi energetici per inseguimento, etc. sono solo alcune delle interazioni dannose con i cani che arrecano danno alle specie selvatiche.Speriamo dunque che la proprietaria del cane, che ha pubblicato per prima il video sui social, "vantandosi" del coraggio del suo cane, sia individuata e denunciata per disturbo a fauna selvatica particolarmente protetta, e soprattutto che si diffonda il messaggio sulla gravità di simili episodi. Una pacifica coesistenza con i i grandi predatori passa infatti anche da una buona conoscenza dei corretti comportamenti da adottare in simili situazioni.

