Bär verletzt jungen Mann schwer

Trient – Laut Berichten der “Nachrichtenagentur Ansa” kam es gestern zu einem folgenschweren Aufeinandertreffen zwischen Mensch und Bär.

Es klingt, wie der Ausschnitt aus einem Horrorfilm: Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 22.30 Uhr in der Ortschaft Andalo in Trient. Der 24-jährige Carabiniere war kurz vor Antritt seiner Nachtschicht gemeinsam mit einer zweiten Person zu einem nächtlichen Spaziergang aufgebrochen. In der Nähe des örtlichen Seebiotops wurden die beiden Personen von dem Bären überrascht. Laut Aussage der Zeugen erfolgte der Angriff ohne jegliche Provokation von Seiten der Spaziergänger. Das Tier stürzte sich auf den jungen Mann, warf ihn zu Boden und verletzte ihn dabei schwer.

Der Verletzte wurde an der Unfallstelle erstversorgt und aufgrund des ernsten Zustandes in das Krankenhaus gebracht.

Das Tier hingegen wurde noch in der Nacht, in den Mülltonnen wühlend, aufgefunden. Nachdem man den Bären betäubt hatte, wurde er in das Gehege “Casteller” in der Nähe von Trient abtransportiert. Bei dem rund 121 Kilogramm schweren und zweieinhalb Jahre alten Exemplar handelt es sich wahrscheinlich um den Bären M57, welcher in letzter Zeit schon öfters in der Gegend gesichtet wurde.