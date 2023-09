Bärin F36: Fugatti ordnet Entnahme an

Trient – Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ordnete die Entnahme der Bärin F36 an. Die Bärin wurde durch genetische Analysen als jenes Tier identifiziert, das am vergangenen 30. Juli in Mandrel, in der Gemeinde Sella Giudicarie, zwei unbewaffnete Jäger verfolgt und wenige Tage später, am 6. August ganz in der Nähe des ersten „Tatorts“ auf ein Wandererpaar einen Scheinangriff unternommen hatte.

Bei F36 handelt es sich um eine sechsjährige Bärin, die zuvor noch nie ein als problematisch einzustufendes Verhalten gezeigt hatte. Zum Zeitpunkt des Zusammentreffens mit den beiden jungen Jägern befand sich die Bärin in Begleitung von mindestens einem Jungtier. Nach der Begegnung mit den unbewaffneten Jägern verfolgte die Bärin kurz die beiden jungen Leute. Beim Sturz von einem Baum, auf den er geklettert war, erlitt einer der beiden Jäger eine Sturzverletzung. Nach Angaben der Behörden der Provinz Trient kann die Reaktion des Tieres auf die Begegnung mit den beiden Jägern als „Angriff“ gewertet werden.

Die Entscheidung Fugattis stößt bei Tierschutzverbänden auf heftige Kritik. Die Bärin, die laut den Tierschützern niemandem jemals etwas zuleide getan habe, habe laut ihrer Ansicht lediglich das normale Verteidigungsverhalten eines Muttertiers mit Jungen gezeigt. Die Tierschutzverbände kündigten an, gegen die Entnahme zu protestieren und rechtliche Schritte einzuleiten, wobei sie keinen Rechtsweg scheuen werden.