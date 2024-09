Bagnaia Sieger im MotoGP-Sprint in Indonesien

Von: APA/sda

Motorrad-Pilot Francesco Bagnaia auf Ducati ist der große Gewinner im MotoGP-Sprint des Grand Prix von Indonesien. Der Italiener halbierte mit dem fünften Saisonsieg in diesem Format seinen Rückstand auf den WM-Führenden Jorge Martin auf zwölf Zähler. Bagnaia rettete auf dem Mandalika Street Circuit eine Zehntelsekunde Vorsprung auf Landsmann und Markenkollegen Enea Bastianini ins Ziel, nachdem er durch Martins Missgeschick früh die Führung übernommen hatte.

Der aus der Pole Position gestartete Spanier stürzte am Ende der ersten Runde in Führung liegend. Martin setzte mit der Ducati seine Fahrt zwar fort, mehr als Rang zehn war aber nicht mehr drinnen. Platz drei sicherte sich Marc Marquez nach einer Aufholjagd. Der ebenfalls auf Ducati fahrende Spanier hatte die Prüfung lediglich von Startplatz zwölf in Angriff genommen. Pedro Acosta (ESP/Tech3-KTM) wurde Sechster, Jack Miller (AUS/KTM) Elfter.