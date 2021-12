Bald verkürzte Quarantäne?

Rom – In Italien wird über die Verkürzung der Qurantäne für gewisse Personengruppen diskutiert. Demnach sollen Kontaktpersonen, die selbst nicht positiv und geboostert sind, nur mehr wenige Tage in Qurantäne kommen. Medienberichten zufolge will das wissenschaftliche Komitee in Rom morgen darüber beraten. Eine Entscheidung wird aber voraussichtlich erst im Jänner fallen.

Derzeit müssen Kontaktpersonen, die nicht geimpft sind, für zehn Tage in Quarantäne, Geimpfte müssen sich sieben Tage isolieren. Für Geboosterte könnte die Quarantäne bald nur mehr fünf Tage dauern, vielleicht sogar nur drei. Gefordert wird eine Verkürzung von mehreren Seiten, unter anderem vom Präsidenten des Forschungsinstituts GIMBE, Nino Cartabellotta.

Die Zahl der Neuinfektionen in Italien steigt – auch bedingt durch Omikron – derzeit konstant an und damit auch die Zahl derer, die in Quarantäne sind, obwohl sie als Kontaktperson nicht positiv sind. Über zwei Millionen Italiener sind derzeit in Quarantäne. Dadurch besteht das Risiko, dass Teile des öffentlichen Lebens zusammenbrechen.