Basejumperin stürzt von Gardasee-Bergen in den Tod

Dro – Eine Basejumperin ist am Samstagmorgen vom Monte Brento im unteren Sarcatal im Trentino in den Tod gestürzt. Die 41-jährige Kanadierin soll nach ihrem Flug von einigen hundert Metern den Schirm zu früh geöffnet haben und infolgedessen auf die darunter liegende Wand gestürzt sein. Dort ist sie an einigen Vorsprüngen hängengeblieben. Die Frau ist ihren schweren Verletzungen erlegen.

Der Monte Brento in den Gardaseebergen hat eine Höhe von 1.545 Metern und ist ein bekannter Kletterberg. Gleichzeitig handelt es sich um einen der berüchtigsten Basejumping-Orte der Welt, an dem bereits mehrere Basejumper tödlich verunglückt sind.

Gegen 7.40 Uhr in der Früh erfolgte der Notruf am Samstag unter der einheitlichen Nummer 112 Alarm geschlagen. Der tödliche Unfall hat sich im Gemeindegebiet von Dro ereignet.

Die Notrufzentrale forderte den Hubschrauber an, während gleichzeitig Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung von Riva am Gardasee und Trento Monte Bondone ausrückten.

Die 41-Jährige befand sich an einer sehr schwer zugänglichen Stelle unter einigen steilen Überhängen, so dass der Hubschrauber sechs Retter mit einer Winde auf den darunter liegenden Felsvorsprung absetzen musste.

Die Bergretter arbeiteten sich darauf an der Wand hoch, um die Frau zu erreichen, die allerdings keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Vermutlich war sie aufgrund des starken Aufpralls bereits auf der Stelle gestorben. Die Bergung des Leichnams gestaltete sich als schwierig. Der Einsatz des Hubschraubers war erneut erforderlich, um notwendiges Material für die Retter heranzuführen.

Erst gegen 14.30 Uhr erreichten diese den leblosen Körper der Frau. Um 18.00 Uhr konnte die Aktion abgeschlossen werden.