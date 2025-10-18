Aktuelle Seite: Home > Italien > Bergsteiger bei Brenta-Klettertour von Felsbrocken getroffen
53-Jähriger schwer verletzt

Bergsteiger bei Brenta-Klettertour von Felsbrocken getroffen

Samstag, 18. Oktober 2025 | 16:10 Uhr
Hubschrauber Trentino
TGR-Trento
Von: fra

Molveno – Bei einer Klettertour an der Torre del Brenta in den Dolomiten ist ein 53-jähriger Mann schwer verletzt worden. Gemeinsam mit einem Seilpartner war er auf der Normalroute unterwegs, als etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels Felsbrocken von der Wand lösten und ihn trafen.

Der Kletterer zog sich mehrere Verletzungen zu, blieb jedoch während des Unfalls bei Bewusstsein. Sein Begleiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Das Team des Bergrettungsdienstes aus Molveno und Madonna di Campiglio sowie die medizinische Einsatzgruppe des Hubschraubers eilten zur Unfallstelle.

Nach der Erstversorgung wurde der Mann in kritischem Zustand im Hubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient transportiert, wo er medizinisch betreut wird. Sein Seilpartner wurde von den Rettungsteams bis nach Madonna di Campiglio begleitet.

