Bezoz kostet die Hochzeit 0,01 Prozent seines Vermögens

Von: luk

Venedig – Mit einer opulenten Feier in Venedig tritt Amazon-Gründer Jeff Bezos erneut vor den Traualtar. Dabei geht es hoch her: Luxuriöse Locations, rund 200 prominente Gäste, mehrere Spitzenköche und nicht weniger als 27 Kleider für die Braut Lauren Sánchez sorgen für Schlagzeilen. Doch was wie ein Fest der Superlative klingt, ist für Bezos finanziell kaum der Rede wert.

Laut dem Daily Mail dürfte die Hochzeit etwa 30 Millionen US-Dollar kosten. Das ist eine stolze Summe, aber relativ gesehen ein Klacks für den drittreichsten Menschen der Welt. Wie der Bloomberg Billionaires Index berichtet, verfügt der 61-jährige Unternehmer über ein Vermögen von 233 Milliarden Dollar. Das macht die Hochzeit zu einem Aufwand von gerade einmal 0,01288 Prozent seines Gesamtvermögens. Das ist wiederum rein rechnerisch vergleichbar mit 23 Euro für eine durchschnittliche italienische Privatperson.

Dieser Vergleich stammt von der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera, die auf Basis aktueller UBS-Daten die durchschnittliche Vermögenslage italienischer Erwachsener (rund 215.000 Dollar) ins Verhältnis setzte. Ein Fest für 30 Millionen? Das entspricht nicht einmal dem Preis eines Blumengestecks. Für Jeff Bezos ist das Taschengeldniveau.

Alles in Dimensionen der Superreichen

Gästelisten, Catering und Logistik – all das dürfte nochmals teurer werden, doch es spielt für Bezos kaum eine Rolle. Zum Vergleich: Hätte er sich entschlossen, nur ein Prozent seines Vermögens in die Hochzeit zu stecken, wären das 2,33 Milliarden Dollar gewesen. D wären fast das 78-Fache der aktuellen Ausgaben.

Bezos, der sich 2019 nach 26 Ehejahren von seiner ersten Frau MacKenzie Scott trennte, zahlte damals rund 38,3 Milliarden Dollar an Abfindung – also mehr als das Tausendfache der jetzigen Hochzeitssumme. Für Luxus ist der Amazon-Gründer ohnehin bekannt: 2023 gönnte er sich das Segel-Megayacht-Projekt Koru für geschätzte 500 Millionen Dollar. Und schon 2013 kaufte er die Traditionszeitung Washington Post für 250 Millionen Dollar.

Übrigens: Wäre Bezos keine Einzelperson, sondern ein Staat, läge er mit seinem Vermögen im internationalen Vergleich zwischen Ungarn und Katar. Die beiden Länder haben ein Bruttoinlandsprodukt von etwas über 220 Milliarden Dollar.

Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Mal nicht nur die Hochzeitsparty, sondern auch das Happy End stimmt.