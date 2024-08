Blitzeinschlag am vollbesetzten Strand

Von: lup

Am gestrigen Samstagmittag ist es am belebten Strand von Alba Adriatica in den Abruzzen zu einem dramatischen Ereignis gekommen. Dort schlug nämlich ein Blitz ein, der drei Frauen traf. Dabei erlitt eine 41-jährige Italienerin einen Herzstillstand und musste vor Ort mit einem Defibrillator wiederbelebt werden. Medienberichten zufolge wurde die Frau anschließend in kritischem Zustand mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus von Teramo eingeliefert.

Auch eine Touristin aus Belgien wurde durch den Blitzschlag in eine lebensgefährliche Situation versetzt. Eine weitere Frau kam mit leichteren Verletzungen davon. Die schockierende Situation, welche bei den Strandbesuchern für Panik sorgte, kam überraschend, zumal es vor dem Blitzeinschlag bloß wenige Tropfen geregnet hatte.