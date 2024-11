Böller ins Maul gestopft: Zwei Kätzchen tot

Brutale Tierquälerei an Halloween in Storo

Von: luk

Storo – In der Halloween-Nacht kam es im Trentino in Storo zu einer grausamen Tat: Zwei Kätzchen wurden auf brutale Weise getötet, indem ihnen Böller im Maul zur Explosion gebracht wurden. Tierschützer zeigen sich entsetzt und vermuten, dass diese grausame Tat von einer Gruppe Jugendlicher verübt wurde, die jedoch keinen Zusammenhang mit satanistischen oder esoterischen Ritualen haben sollen. Eine Anwohnerin meldete das schockierende Verbrechen, das sowohl in der lokalen Presse als auch durch die italienische Tierschutzorganisation AIDAA aufgegriffen wurde.

Die AIDAA hat angekündigt, im Laufe des Tages eine Anzeige gegen die unbekannten Täter einzureichen und setzt eine Belohnung von 2.500 Euro aus. Diese Summe soll an Personen ausgezahlt werden, die zur Identifizierung und Verurteilung der Verantwortlichen beitragen können.

In einer Stellungnahme äußerten die Tierschützer ihren Unmut über die anhaltende Gewalt gegen Tiere, die sich in den letzten Jahren landesweit ausbreitet. „Diese Welle der Gewalt gegen Tiere betrifft mittlerweile ganz Italien“, so die Aktivisten. Sie fordern die Politik auf, die Strafen für solche Taten zu verschärfen und nicht nur leere Versprechungen zu machen. Es reiche ein einfacher Regierungsbeschluss, um härtere Strafen zu verhängen und so die fortschreitende Gewalt, häufig verübt von Jugendlichen, zu stoppen.

Halloween hat seine Ursprünge in alten keltischen Festen, insbesondere dem Fest Samhain, das den Sommer verabschiedete und den Winter einläutete. Die Kelten glaubten, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten besonders dünn sei. Heute wird Halloween vor allem in den USA und zunehmend auch in Europa als Fest mit Kostümen und Süßigkeiten gefeiert, hat jedoch nichts mit Gewalt und Tierquälerei zu tun.