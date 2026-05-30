Brandanschlag auf Bahninfrastruktur bei Verona

Von: AP

Verona/Bozen – Es war kein Zufall. Nur wenige Stunden vor Beginn der Brenner-Demo setzten Unbekannte in der Nähe des Bahnhofs Domegliara, nördlich von Verona, in einer abgelegenen Gegend gezielt zwei elektrische Schaltanlagen in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen – doch der Schaden war bereits angerichtet. Der Bahnverkehr auf der gesamten Nord-Süd-Achse durch die Alpen brach zusammen.

Während der Brenner für Autos und Lkw stundenlang dicht ist, traf der Anschlag damit exakt die einzig verbliebene funktionierende Verbindung zwischen Italien und Österreich. Hochgeschwindigkeitszüge, Intercity- und Regionalzüge mussten teils Verspätungen von bis zu zwei Stunden hinnehmen. Einzelne Regionalzüge verkehrten nur verkürzt oder fielen ganz aus, für manche Verbindungen wurden Ersatzbusse eingesetzt. Auch in Südtirol waren zahlreiche Züge betroffen – mittlerweile normalisiert sich die Lage aber langsam wieder.

Feuerzeug als Beweisstück – Ermittler tippen auf radikale Umweltschützer

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und fand unter anderem ein Feuerzeug – ein weiterer Hinweis auf die vorsätzliche Brandlegung. Überwachungskameras gibt es in dem abgelegenen Gebiet keine, doch die Ermittler prüfen, ob nahegelegene Systeme weitere Hinweise liefern können.

Laut Ermittlerkreisen könnte die Tat aus dem Umfeld radikaler Umweltschützer oder dem anarchistischen Spektrum stammen. Der zeitliche Zusammenhang mit der Brenner-Demo ist für die Behörden kein Zufall: Wer auch immer hinter dem Anschlag steckt, wollte offensichtlich an einem Tag maximalen Schaden anrichten – dem Tag, an dem der Straßenverkehr über den Brenner ohnehin zum Erliegen kam.

Kein Einzelfall

Sabotagen am italienischen Bahnnetz haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Bereits am 7. Februar dieses Jahres – einen Tag nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina – wurden im Raum Bologna Anschläge auf die Bahninfrastruktur verübt, die das gesamte norditalienische Schienennetz lahmlegten. Zu jenen Taten bekannten sich anarchistische Gruppen.

Die Ermittlungen zum aktuellen Vorfall laufen.