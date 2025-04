Britisches Königspaar traf Italiens Präsident Mattarella

Von: apa

Der britische König Charles III. und Königin Camilla haben am Dienstag zu Beginn ihres viertägigen Staatsbesuch in Italien den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella im Quirinal in Rom getroffen. Am Nachmittag stehen Gespräche mit Premierministerin Giorgia Meloni auf dem Programm.

Die “Royals” wurden von Mattarella mit militärischen Ehren empfangen, nachdem sie von 32 Mitgliedern des Kavallerieregiments des Präsidenten, den “Corazzieri”, zum Quirinal-Palast eskortiert worden waren.

Von der Terrasse des Quirinals beobachteten Mattarella und das Königspaar einen Überflug der “Frecce Tricolori”, der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe. Charles und Camilla, die am Montag in Rom eingetroffen waren, legten anschließend gemeinsam mit Mattarella am Grab des unbekannten Soldaten auf der Piazza Venezia in Rom einen Kranz nieder. Es folgte eine Besichtigung des Kolosseums in Begleitung des italienischen Kulturministers Alessandro Giuli.

Treffen mit Meloni geplant

Am Dienstagnachmittag ist dann ein Treffen des Königspaares mit Premierministerin Giorgia Meloni vorgesehen. Am Mittwoch wird Charles als erster britischer Monarch vor einer gemeinsamen Sitzung beider italienischer Parlamentskammern sprechen.

Ein ursprünglich geplantes Treffen mit Papst Franziskus im Vatikan kann wegen der angeschlagenen Gesundheit des Kirchenoberhaupts nach einer lebensgefährlichen Lungenentzündung nicht stattfinden. Auch Charles III. ist nicht gesund: Er hat im Februar 2024 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nebenwirkungen der Therapie hatten Ende März einen kurzen Krankenhausaufenthalt sowie eine mehrtägige Pause von seinen offiziellen Pflichten notwendig gemacht.

Am Donnerstag reist das Königspaar in die Adria-Stadt Ravenna. Hier wird es das Grab von Italiens Nationaldichter Dante Alighieri (1265-1321) besuchen. Dante, Autor des Werks “Die göttliche Komödie” (Divina commedia), gilt als “Vater” der italienischen Sprache.