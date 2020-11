Brückeneinsturz in Crotone

Crotone – Süditalien wird derzeit von heftigen Unwettern heimgesucht. Vor allem in Kalabrien und in Sizilien zogen Sturmböen mit starken Regenfällen auf. In der Provinz Crotone in Kalabrien ist sogar eine Brücke eingestürzt.

Medienberichten zufolge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Trotz allem ist die Situation in Crotone besonders angespannt. Mehr als 200 Rettungseinsätze wurden registriert.

Rettungskräfte rückten zum Teil mit Schlauchbooten aus, um Menschen aus Häusern und Autos zu befreien, die vom Wasser eingeschlossen waren.