Camping XXL: Urlaub auf Europas größtem Campingplatz

Von: Ivd

Venedig – In der Nähe der Altstadt von Venedig liegt der „Marina di Venezia“, Europas größter Campingplatz, der sich über beeindruckende 80 Hektar erstreckt. Das entspricht einer Fläche von 112 Fußballfeldern. Mit Platz für mehr als 12.000 Urlauber, etwa 3000 Stellplätzen und 400 Mietunterkünften bietet die Anlage ein umfassendes Ferienerlebnis.

Nach der Ankunft erhalten die Gäste ein Bändchen, ähnlich wie in großen Ferienresorts. Rund 600 Angestellte sorgen permanent dafür, dass es den Besuchern an nichts fehlt. Der Campingplatz ist so groß, dass er einer Kleinstadt gleicht. Trotz der enormen Größe pflegen die Camper eine familiäre Atmosphäre und viele kennen sich beim Vornamen.

Deutsche in der Überzahl

Die deutschen Urlauber stellen die Mehrheit der Gäste dar, was auf die Geschichte des Platzes zurückzuführen ist. In den 1950er Jahren wurde er von deutschen Automobilunternehmen als Urlaubsziel für ihre Mitarbeiter entdeckt. Diese Tradition hat sich bis heute fortgesetzt, sodass etwa 70 Prozent der Camper aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stammen.

Unter den treuen Stammgästen befinden sich Bruna und Germano, ein italienisches Rentnerpaar, das seit 42 Jahren jedes Jahr den Sommer auf dem Campingplatz verbringt. Sie schätzen die Veränderung und Modernisierung der Anlage, die sich von einem einfachen Campingplatz zu einem Fünf-Sterne-Resort entwickelt hat. Besonders der Wasserpark Aquamarina und der lange, gepflegte Strand sind beliebte Attraktionen.

Auch Michaela und Norbert aus München gehören zu den langjährigen Gästen. Seit 20 Jahren kommen sie regelmäßig hierher, mittlerweile mit einem Wohnwagen statt eines Zeltes. Sie genießen die Freiheit und die entspannte Atmosphäre, die der Campingplatz bietet. Besonders die zahlreichen Freizeitangebote und die Modernisierungen der letzten Jahre haben sie überzeugt.

Campingplatz mit vielfältigem Freizeitangebot

Neben den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten wie dem Wasserpark, Minigolf und diversen Restaurants, bietet „Marina di Venezia“ auch spezielle Bereiche wie einen Hundeplatz und ein gehobenes Restaurant direkt am Strand. Für viele Gäste ist die Lage ein weiterer Pluspunkt, denn Venedig ist nur eine kurze Fahrt entfernt.

Der Campingplatz „Marina di Venezia“ befindet sich auf der Halbinsel Cavallino-Treporti, nahe Insel Venedig und ist von April bis Oktober geöffnet. Die Anreise ist bequem mit dem Zug oder dem Flugzeug bis Venedig möglich. Stellplätze sind je nach Kategorie ab 13,60 Euro pro Nacht buchbar, wobei eine vorherige Reservierung empfohlen wird. Für weitere Informationen besucht die Website des Campingplatzes. Die Informationen in diesem Artikel stammen von der italienischen Zentrale für Tourismus ENIT.