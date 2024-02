Celentano protestierte gegen schlechte Luft in Mailand

Aus Protest gegen die schlechte Qualität der Luft in seiner Heimatstadt Mailand hat der Altmeister des Italo-Pop, Adriano Celentano, ein Lied aus dem Jahr 1972 aus der Schublade geholt. Der 86-Jährige postete am Freitag auf seinem Instagram-Account ohne weiteren Kommentar den Text von “Un albero di trenti piani” (“Ein Baum von 30 Stockwerken”), in dem er sich damals schon über die schlechte Luft beschwerte.

Darin heißt es an einer Stelle: “Autsch, ich kann nicht mehr atmen. Ich fühle, wie ich ein wenig ersticke. Ich spüre, wie mir der Atem stockt.” Die Millionenmetropole gehört in Italien zu den Städten mit der schlechtesten Luftqualität, auch in diesen Tagen wieder.

Celentano, der 1938 am Stadtrand von Mailand geboren wurde, hat sich im Lauf seiner Karriere immer wieder in Texten und Kommentaren mit dem Thema Umweltschutz befasst. Sein bekanntester Song handelt von einem Sommernachmittag unter azurblauem Himmel: “Azzurro”.