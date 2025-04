Chaos in Mezzolombardo: Schüsse auf Pkw – Schwangere verletzt

Von: mk

Mezzolombardo – Szenen wie aus einem Actionfilm haben sich am Freitagabend kurz nach 19.00 Uhr in Mezzolombardo im Trentino – nur rund 13 Kilometer von Südtirol entfernt – abgespielt. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, sprang ein Mann aus einem fahrenden Auto, um dann unvermittelt Schüsse auf ebenjenes Fahrzeug abzugeben. Der Wagen des Typs Seat Tarraco geriet außer Kontrolle und kollidierte in der Folge mit einem anderen Pkw, der gerade die Straße passierte.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß ergriffen sowohl der Schütze als auch die beiden anderen jungen Männer, die sich in dem beschossenen Fahrzeug befanden, die Flucht in die angrenzenden Felder. Ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften eilte zum Unfallort.

Besonders besorgniserregend: In dem gerammten Fahrzeug befand sich eine schwangere Frau mit ihrem Mann und ihren Kindern. Die Frau war glücklicherweise nur leicht verletzt worden, wurde aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des beunruhigenden Vorfalls sind derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Eines steht fest: Der Seat Tarraco gilt als gestohlen. Eine Hypothese, die in Betracht gezogen wird, ist, dass die drei jungen Männer möglicherweise einen Raubüberfall geplant hatten, dann aber in Streit geraten waren. Bislang handelt es sich jedoch lediglich um eine Vermutung.

„Der junge Mann, der aus dem Auto gesprungen ist, rannte auf mich zu. Ich hatte Angst, denn in seiner Hand befand sich noch immer die Pistole“, sagte eine Zeugin laut einem Bericht von Alto Adige online.