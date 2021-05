China-Rakete außer Kontrolle: Womöglich Absturz über Italien

Rom – In der Nacht auf Sonntag treten Teile einer über 20 Tonnen schweren chinesischen Weltraumrakete wieder in die Erdatmosphäre ein. Voraussichtlich wird der Weltraumschrott über Südeuropa – womöglich Italien – niedergehen. Von Umbrien bis Sizilien rät der italienische Zivilschutz den Bürgern daher, bis in die Morgenstunden das Haus nicht zu verlassen.

China hat eine Gefahr durch herabfallende Überreste seiner für den Bau der chinesischen Raumstation genutzten Transportrakete Changzheng-5B („Langer Marsch“) am Samstagnachmittag bestritten. Die Raketenstufe werde beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen und zerstört. „Das ist internationale Praxis.“

Raumfahrtexperten zufolge ist es aber nicht ausgeschlossen, dass Teile der Raketenstufe dennoch den Boden erreichen können. Derzeit ist es allerdings unklar, wo die Rakete genau auf die Erde herunterstürzen wird. In Europa zählen Teile von Spanien, Italien und Portugal dazu. Zudem gehören Regionen Nord- und Südamerikas und Südasiens sowie ganz Afrika und Australien dazu. Auch große Metropolen wie New York, Peking oder Hongkong liegen in dieser Gefahrenzone.

Südtirol dürfte, ebenso wie Deutschland, zu nördlich liegen, um von der trudelnden Rakete bedroht zu sein.